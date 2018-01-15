В Бельгии предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

В Бельгии представители партии Ecolo предложили использовать прах умерших в качестве компоста – искусственного удобрения из растительного перегноя с землей. Данной инициативе посвятят заседание городского совета населенного пункта Монс.

Домбровский Сергей

Народные избранники проголосуют за возможность реализации проекта, предложенного представителями партии «зеленых», которые пекутся об экологии страны. По словам политиков, при использовании праха умерших в качестве компоста возникают исключительно преимущества. Деревья и кустарники получат необходимые им микроэлементы и питательные вещества и станут развиваться более интенсивно. На Земле существует проблема превышения допустимых норм по углекислому газу. В случае бурного роста зеленых насаждений кислорода в Бельгии станет больше, поэтому уменьшиться отрицательное влияния вредных автомобильных выхлопов.Представители партии Ecolo хотят запустить пилотный проект в Монсе. Политики предлагают выращивать кусты и деревья в память об умерших людях. В ближайшее время инициативу рассмотрят на горсовете.