В Бельгии предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

Народные избранники проголосуют за возможность реализации проекта, предложенного представителями партии «зеленых», которые пекутся об экологии страны. По словам политиков, при использовании праха умерших в качестве компоста возникают исключительно преимущества. Деревья и кустарники получат необходимые им микроэлементы и питательные вещества и станут развиваться более интенсивно. На Земле существует проблема превышения допустимых норм по углекислому газу. В случае бурного роста зеленых насаждений кислорода в Бельгии станет больше, поэтому уменьшиться отрицательное влияния вредных автомобильных выхлопов.
Представители партии Ecolo хотят запустить пилотный проект в Монсе. Политики предлагают выращивать кусты и деревья в память об умерших людях. В ближайшее время инициативу рассмотрят на горсовете.