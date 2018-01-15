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| | В Бельгии предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

В Бельгии предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

Вчера, 22:12
В Бельгии представители партии Ecolo предложили использовать прах умерших в качестве компоста – искусственного удобрения из растительного перегноя с землей. Данной инициативе посвятят заседание городского совета населенного пункта Монс.

В Бельгии предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

 

Народные избранники проголосуют за возможность реализации проекта, предложенного представителями партии «зеленых», которые пекутся об экологии страны. По словам политиков, при использовании праха умерших в качестве компоста возникают исключительно преимущества. Деревья и кустарники получат необходимые им микроэлементы и питательные вещества и станут развиваться более интенсивно. На Земле существует проблема превышения допустимых норм по углекислому газу. В случае бурного роста зеленых насаждений кислорода в Бельгии станет больше, поэтому уменьшиться отрицательное влияния вредных автомобильных выхлопов.

Представители партии Ecolo хотят запустить пилотный проект в Монсе. Политики предлагают выращивать кусты и деревья в память об умерших людях. В ближайшее время инициативу рассмотрят на горсовете.
Домбровский Сергей
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