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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Самые сексуальные водительницы грузовиков поссорились из-за титула

Самые сексуальные водительницы грузовиков поссорились из-за титула

Вчера, 22:07
Финалистка конкурса Miss Tattoo Australia Дженн Десмонд не согласна с решением австралийских изданий, которые присудили титул самой сексуальной водительницы грузовиков Блейз Уильямс. Сведения об этом распространяет Daily Mail.

Самые сексуальные водительницы грузовиков поссорились из-за титула

 

Дженн Десмонд работает шофером шесть лет и обожает управлять автомобилем. По словам девушки, она бы не занималась делом долго, если бы не испытывала настоящей одержимости. Десмонд переживает из-за того, что среди ее коллег преимущественно мужчины. Всего три женщины в ее бригаде работают водителями. В прошлом году Десмонд заняла второе место в конкурсе Miss Tattoo Australia и теперь намерена стать лучшей.

Самые сексуальные водительницы грузовиков поссорились из-за титула

 

Ее соперница Блейз Уильямс управляет фурой уже семь лет. Когда девушка показывает водительское удостоверение на вечеринках или в барах, куда она иногда заходит, товарищи отказываются верить своим глазам. По словам Уильямс, она всегда отличалась от толпы сверстниц, поэтому выбрала профессию дальнобойщика, дабы не превратиться в типичную даму со стандартными проблемами и задачами.
Домбровский Сергей
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