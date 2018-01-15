Вирджинию завалило листовками от ку-клукс-клана

Город Лизбург, расположенный в Вирджинии, завален листовками от ку-клукс-клана. Публикация флаеров могла быть приурочена к юбилею Мартина Лютера Кинга, известного борца за права темнокожих людей в США.

Издание New York Post информирует о большом количестве листовок ку-клукс-клана на улицах города Лизбург в штате Вирджиния. Местные жители шокированы, что подобному есть место в 2018 году.Содержание распространённых листовок не оглашается, однако, есть сведения, что распространение этих флаеров связано с днем рождения Мартина Лютера Кинга, сыгравшего огромную роль в процессе борьбы темнокожих людей в США за свои права и свободы.

Жители Лизбурга, находящегося приблизительно в двух часах езды от столицы США Вашингтона, рассказывают, что ранее уже получали подобные листовки, причем неоднократно. Полиция занята расследованием данного инцидента.СМИ сообщали о недавней смерти 93-летнего экс-лидера ку-клукс-клана Киллена, приговоренного к 60 годам лишения свободы в 2005 году за убийство троих правозащитников людей с темной кожей.