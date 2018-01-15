Гигантская птица прервала выпуск прогноза погоды на американском ТВ

Во время выпуска прогноза погоды на американском телевидении в процесс вмешалась гигантская птица, которая появилась в кадре. Ведущий передачи решил отойти в сторону, дабы не мешать представителю пернатого царства присмотреться к обстановке.

Домбровский Сергей

Курьезный случай произошел в прямом эфире телевизионного канала KTVU. Ведущий спокойно рассказывал зрителям о предположениях синоптиков относительно погоды на ближайшие сутки, внезапно в кадре появился клюв. Мужчина предпочел ретироваться, чтобы не мешать птице. Ведущий смеялся и шутил по этому поводу. Время проведения передачи пришлось немного увеличить из-за любопытного пернатого. Ролик, на котором запечатлен этот смешной инцидент, опубликовали на видеохостинге YouTube.Пользователи активно комментируют данный материал. Один из юзеров рассказал, как однажды проведению выпуска прогноза погоды помешал бездомный пес, который попал на камеру. По словам пользователей, такие случаи происходят с завидной периодичностью на телевидении Канады и США, вызывая улыбки на лицах зрителей.