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| | Австралийские рыбаки на гидроцикле накормили 15 акул

Австралийские рыбаки на гидроцикле накормили 15 акул

Вчера, 20:11
В австралийском штате Квинсленд два рыбака отправились на гидроцикле за тунцом. Мужчины отплыли на километр от берега и выбросили корм, дабы привлечь внимание морского окуня.

Австралийские рыбаки на гидроцикле накормили 15 акул

 

В итоге на приманку отреагировал не тунец, а 15 тупорылых акул. Эти хищники представляют серьезную опасность для человека, ведут себя агрессивно. Четырехметровые акулы набросились на корм, в это время австралийцы уже не думали об улове, им просто хотелось выбраться из переделки живыми. Все обошлось благополучно, мужчины без происшествий достигли берега. По словам одного из рыбаков, когда акулы окружили их гидроцикл, он думал только о том, как бы не упасть в воду. Рыбаки напрочь забыли о тунце и наблюдали за морскими хищниками, уничтожающими корм.

Тупорылые акулы обитают в теплых водах океанов и морей. Во Флориде эти хищники напали на мужчину на диком пляже. В итоге человек получил серьезные повреждения ног, его чудом удалось спасти.
Домбровский Сергей
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