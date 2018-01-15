В Италии найдено оливковое дерево возрастом четыре тысячи лет

Правительством Италии был осуществлен реестр старейших деревьев, растущих в стране. Министерство, занимающееся вопросами сельского хозяйства, продовольствия, а также лестного хозяйства, определило самым древним оливковое дерево, которое растет на Сардинии – ему четыре тысячи лет.

Благодаря реестру Министерства сельского и лесного хозяйства Италии было найдено одного из древнейших деревьев в Европе. Им оказалось сардинская олива, возраст которой достигает четырех тысяч лет.Глава ведомства Министерства сообщил, что составление подобного учета произошло впервые, однако помогло систематизировать и распространить знания о богатстве земли Италии.Известно, что высота оливкового дерева достигает 14 метров, а диаметр, на который раскидывается его крона, составляет 21 метр.Остров Сардиния, на котором растет «ветеран», известен целой плантации подобных оливковых деревьев, включенной в туристические путеводители. Высадкой олив занимались приблизительно с 14 по 17 века нашей эры.