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| | В Британии восковую скульптуру Трампа установили у посольства США

В Британии восковую скульптуру Трампа установили у посольства США

Вчера, 19:28
Музеем мадам Тюссо у посольства США был размещен восковой «памятник» президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Ранее политик объяснял причину отмены будущего визита в Лондон в феврале 2018 года.

В Британии восковую скульптуру Трампа установили у посольства США

 

Фигура Дональда Трампа, сделанная из воска, была установлена у посольства Соединенных Штатов Америки в Британии. Музей мадам Тюссо через Twitter сообщил, что, несмотря на отмену приезда Трампа, они опередили его, чем могли удивить сотрудников посольства.

Как сообщал глава правительства США ранее, он отменил свой запланированный на февраль визит в Лондон из-за отсутствия желания принимать участие в церемонии открытии нового здания для посольства США. Политик полагает, что это является «плохой сделкой», осуществлённой предыдущим президентом страны Бараком Обамой.

Издание The Guardian, в свою очередь, информировало о том, что отмена визита случилась в связи с серьезными протестами против Трампа, проходившими в Великобритании.

Новое здание посольства США будет открыто госсекретарём Рексом Тиллерсоном.
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