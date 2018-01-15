Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | В США до тла сгорело казино на воде

В США до тла сгорело казино на воде

Вчера, 19:10
В США, в одном из припортовых городов штата Флорида, сгорело казино на воде. Вследствие пожара получили повреждения разной тяжести 15 человек, а одна женщина умерла от ожогов.

В США до тла сгорело казино на воде

 

14 января на развлекательном лайнере Sun Cruz произошло возгорание. В судне находилось казино. На момент происшествия на борту было 50 человек.

Спасатели быстро отреагировали на сигнал бедствия. Благодаря тому, что корабль отплыл относительно недавно, удалось избежать многочисленных жертв. Когда случился пожар, казино находилось на расстоянии не более километра от берега.

В США до тла сгорело казино на воде

 

Во время пожара, люди выпрыгивали из-за борта в воду. Представители службы спасения быстро вытащили всех пострадавших на сушу, где им была оказана первая медицинская помощь.

В результате происшествия, 15 человек получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Увы, не получилось избежать жертв. Одна женщина, состояние которой было критическим, со временем скончалась в больнице от полученных ожогов.
Новости по теме
В Твери в пожаре погибла женщина
В Твери в пожаре погибла женщина

Сегодня около 17.30 вечера в одном из жилых домов поселка Химинститута вспыхнул пожар. Пламя было зафиксировано на последнем этаже пятиэтажного дома. В

В Китае взорвалось подпольное казино, 15 человек погибли
В Китае взорвалось подпольное казино, 15 человек погибли

В Китае взорвалось подпольное казино. Погибло 15 человек, еще восемь получили травмы и ожоги.

В результате пожара на складе в Китае погибли 11 человек
В результате пожара на складе в Китае погибли 11 человек

Как недавно заявили пекинские средства массовой информации, 11 человек погибли и еще четверо получили ранения разной степени тяжести в результате пожара,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости