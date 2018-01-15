В США до тла сгорело казино на воде

В США, в одном из припортовых городов штата Флорида, сгорело казино на воде. Вследствие пожара получили повреждения разной тяжести 15 человек, а одна женщина умерла от ожогов.

14 января на развлекательном лайнере Sun Cruz произошло возгорание. В судне находилось казино. На момент происшествия на борту было 50 человек.Спасатели быстро отреагировали на сигнал бедствия. Благодаря тому, что корабль отплыл относительно недавно, удалось избежать многочисленных жертв. Когда случился пожар, казино находилось на расстоянии не более километра от берега.

Во время пожара, люди выпрыгивали из-за борта в воду. Представители службы спасения быстро вытащили всех пострадавших на сушу, где им была оказана первая медицинская помощь.В результате происшествия, 15 человек получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Увы, не получилось избежать жертв. Одна женщина, состояние которой было критическим, со временем скончалась в больнице от полученных ожогов.