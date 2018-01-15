В США крупная аптечная сеть перестанет использовать приукрашенную рекламу

В США аптечная сеть CVS Pharmacy прекратит улучшать внешний вид моделей в наружной рекламе, социальных сетях, на собственном официальном сайте с помощью графических редакторов, наподобие Photoshop.

Домбровский Сергей

CVS Pharmacy разворачивает новую программу, которая полностью выполнится к 2020 году. Постепенно организация перестанет использовать фотографии моделей на различных рекламных продуктах. По словам руководителей компании, они не хотят вводить людей в заблуждение, покупатели обязаны видеть натуральные снимки, а не фальшивые. Сейчас в мире много лжи, CVS Pharmacy намерена положительно выделяться на общем фоне.Аптечная сеть продает медицинские препараты для женщин, которые уменьшают образование морщин. Организация владеет 9700 магазинами в США. Доход CVS Pharmacy составил сумму более 150 млрд долларов в 2015 году. Аптечная сеть занимает седьмую позицию в рейтинге самых успешных американских компаний. 80% покупателей организаций являются женщины, следящие за своим внешним видом.