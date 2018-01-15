Количество «граждан Рейха» в Германии выросло на 56% за год

Численность «граждан Рейха» на территории современной Германии увеличилась на 56% относительно прошлогоднего показателя. Участники движения носят статус рейхсбюргеров, что означает то, что они признают границы Рейха 1937 года.

Как сообщают СМИ Германии, с прошлого года численное количество «граждан Рейха» значительно увеличилось – на 56%. На начало 2018 года представителей этого движения около 16 тысяч.Сообщается, что активисты, относящие себя к рейхсбюргерам, периодически устраивают встречи с военными. Помимо этого, у них в распоряжении есть много законного и незаконного оружия. СМИ Германии предполагают, что эти люди ведут приготовления к «дню икс», а также высказывают мнения, что представителей организации будет сложно вычислить из-за их маскировки.«Граждане рейха» полагают, что ФРГ на территории третьего рейха была установлена без достаточной законодательной базы, и страна на сегодняшнее время должна существовать в границах, которые были актуальны в 1937 году.