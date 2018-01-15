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От Редактора

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| | В Торонто панды из местного зоопарка напали на снеговика и разрушили его

В Торонто панды из местного зоопарка напали на снеговика и разрушили его

Вчера, 17:35
В одном из зоопарков канадского города Торонто панды решили напасть на снеговика. Они втроем навалились на него, били, царапали и практически разрушили.

В Торонто панды из местного зоопарка напали на снеговика и разрушили его

 

Об интересном случае стало известно благодаря видео, которое выложили представители зоопарка в Торонто в YouTube. На видеофрагменте видно, как три панды напали на снеговика и начали его как бы «избивать».

 
 
 
Как оказалось, участниками бойцовской группы оказались три панды: Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю. Изначально, только один из них был на снеговом сооружении. После к нему подключились и другие представители фауны. Втроем животные пытались разрушить снеговика, при этом также «дрались» друг с другом.

В конечном итоге только один из нападавших остался играться с новым жителем вольера. Он дальше его царапал и толкал.

Видео оказалось очень милым и приятным. Только за три дня его успели пересмотреть почти 100 тысяч пользователей видеохостинга.
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