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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Британка заключила брак с 300-летним призраком гаитянского пирата

Британка заключила брак с 300-летним призраком гаитянского пирата

Вчера, 17:19
45-летняя жительница Великобритании связала себя узами брака с призраком пирата Джека из Гаити, который умер три столетия назад. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Британка заключила брак с 300-летним призраком гаитянского пирата

 

Чтобы стать супругой корсара женщине пришлось временно снять лодку и отправиться в международные воды. На торжественном мероприятии присутствовали друзья и близкие британки. По словам гражданки, ее уже законный супруг стал прототипом Джека-Воробья из фильма «Пираты Карибского моря». В международным водах дама прочитала клятвы верности и теперь считает себя женой разбойника.

Британка говорит, что почувствовала духовную близость с призраком корсара в 2014 году. С того времени она начала общаться на энергетическом уровне с духом морского разбойника. По мнению женщины, ее нынешний супруг полностью подходит ей. Дама воспитывает пятерых детей и ранее не состояла на учете у психиатра. Режиссер «Карибского моря» хочет выпустить продолжение картины без Джека Воробья, дабы привлечь внимание зрителей новыми героями.
Домбровский Сергей
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