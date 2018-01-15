Британка заключила брак с 300-летним призраком гаитянского пирата

45-летняя жительница Великобритании связала себя узами брака с призраком пирата Джека из Гаити, который умер три столетия назад. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Домбровский Сергей

Чтобы стать супругой корсара женщине пришлось временно снять лодку и отправиться в международные воды. На торжественном мероприятии присутствовали друзья и близкие британки. По словам гражданки, ее уже законный супруг стал прототипом Джека-Воробья из фильма «Пираты Карибского моря». В международным водах дама прочитала клятвы верности и теперь считает себя женой разбойника.Британка говорит, что почувствовала духовную близость с призраком корсара в 2014 году. С того времени она начала общаться на энергетическом уровне с духом морского разбойника. По мнению женщины, ее нынешний супруг полностью подходит ей. Дама воспитывает пятерых детей и ранее не состояла на учете у психиатра. Режиссер «Карибского моря» хочет выпустить продолжение картины без Джека Воробья, дабы привлечь внимание зрителей новыми героями.