Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | «Потому что скучно»: В Польше построили 9-метрового снеговика

«Потому что скучно»: В Польше построили 9-метрового снеговика

Вчера, 17:07
В одном из городов Польши появился огромный снеговик. Его создатели уверяют, что им просто не было чем заняться в свободное время.

 

За шесть дней трое местных жителей польского городка построили снеговика высотой более чем 9 метров. Теперь в Тшебнице есть огромный снеговой монстр. В качестве шляпы для своего творения горожане использовали бочку, а носом огромному снеговику служит дорожный конус. На расспросы о том, что же послужило причиной того, что создатели решили построить такое большое творение из снега, мужчины ответили – скука.

Огромный снеговик уже стал звездой Сети. Пользователи предположили, что «скука – двигатель искусства». Некоторые выразили уверенность, что люди, обитающие неподалеку от места построения снеговика, весной будут не в восторге от такого творения соотечественников.
Виктория Озерова
Новости по теме
Дети Максима Галкина слепили пьяного снеговика-ГИБДДшника
Дети Максима Галкина слепили пьяного снеговика-ГИБДДшника

Дети Максима Галкина – двойняшки Лиза и Гарри – слепили снеговика, и объяснили папе, что этот снеговик работает в ГИБДД, останавливая других снеговиков за

В Германии машинист поезда экстренно затормозил из-за снеговика на рельсах
В Германии машинист поезда экстренно затормозил из-за снеговика на рельсах

В Германии машинист грузового состава применил экстренное торможение. Причиной стал снеговик, слепленный неизвестными на самом рельсовом полотне.

Ученые создали самого маленького в мире снеговика
Ученые создали самого маленького в мире снеговика

Исследователи в честь праздника зимнего солнцестояния решили построить «снеговика», правда, самого крошечного в истории. Для того, чтобы рассмотреть его

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости