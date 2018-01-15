«Потому что скучно»: В Польше построили 9-метрового снеговика

В одном из городов Польши появился огромный снеговик. Его создатели уверяют, что им просто не было чем заняться в свободное время.

Виктория Озерова

За шесть дней трое местных жителей польского городка построили снеговика высотой более чем 9 метров. Теперь в Тшебнице есть огромный снеговой монстр. В качестве шляпы для своего творения горожане использовали бочку, а носом огромному снеговику служит дорожный конус. На расспросы о том, что же послужило причиной того, что создатели решили построить такое большое творение из снега, мужчины ответили – скука.Огромный снеговик уже стал звездой Сети. Пользователи предположили, что «скука – двигатель искусства». Некоторые выразили уверенность, что люди, обитающие неподалеку от места построения снеговика, весной будут не в восторге от такого творения соотечественников.