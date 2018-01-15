Модель из США лишилась обеих ног из-за тампона с инфекцией

29-летняя американская модель недавно перенесла ампутацию второй ноги, первую ей удалили после того, как она получила инфекционный шок из-за использования гигиенического тампона в 2012 году, который оказался заражён стафилококком.

Домбровский Сергей

Информацию об этом женщина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Модель выложила снимок, на котором она запечатлена в больничной койке, а рядом с ней находится сноубордистка, выступавшая на параолимпийский играх. Она тоже лишилась ног и перемещается с помощью современных протезов. Манекенщица обратилась за помощью в суд. Девушка требует, чтобы создали закон, привлекающий производителей к ответственности, дабы они серьезнее относились к своим обязанностям при выпуске тампонов.Согласно статистике, в 80-е годы XX века от инфекционного шока погибли 38 женщин. В начале 2000-х годов началась новая волна подобных заболеваний. В XXI веке умерли восемь жительниц Калифорнии из-за использования заражённых тампонов.