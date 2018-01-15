В британской деревне пять дней бесчинствовал беглый леопард

В графстве Корнуолл, Великобритания, дымчатый леопард около недели убивал овец на окрестных полях. Животное сбежало от хозяина во время наводнения. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Житель деревни Грит-Треверран содержал у себя двух леопардов. Во время наводнения один из хищников сбежал. Специалист по отлову заверил, что животное вскоре само вернется домой из-за второго леопарда, но что-то пошло не так. В итоге хищник пять дней бесчинствовал в окрестностях и убивал овец. По словам местных жителей, леопард скрывался в полях, где любят играть дети, животное ночью спало в амбаре, а днем охотилось. Поймать хищника удалось в полутора километрах от зверинца: он попал в лисью ловушку.Владелец опасного хищника двенадцать лет назад через суд добился разрешения содержать животных в своем саду в Лондоне. По переезду в Корнуолл мужчина оформил лицензию для содержания диких животных.