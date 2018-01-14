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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Правительство Швеции решило защищать психику граждан от «кампаний влияния»

Правительство Швеции решило защищать психику граждан от «кампаний влияния»

Вчера, 20:06
Кабинет министров Швеции пообещал гражданам страны психологическую защиту от «кампаний влияния». Шведское правительство подчеркивает, что в мирное время эти меры пробудят в жителях желание защищаться, а во время войны противостоять.

Правительство Швеции решило защищать психику граждан от «кампаний влияния»

 

Психологическая защита будет направлена на быструю и эффективную передачу общественной информации даже в сложных условиях. Для этого будет создано отдельного ведомство, в деятельность которого будет входить выявление, анализ и реагирование на «кампании влияния».

Кабмин Швеции объяснил свою позицию тем, что уже 9 сентября граждане пойдут на выборы, а в последние годы участились случаи «влияния» на процесс голосования. Политики подчеркивают, что пока нет повода для паники, но игнорировать эти тенденции тоже не стоит. В связи с этим в работе шведского ЦИК и Кабмина будут приняты усиленные меры безопасности. Кроме того, состоится «душевный разговор» с представителями крупных авторитетных шведских масс-медиа.

В правительстве уточнили, что все парламентские фракции уже оповещены о грядущих изменениях. Швеция уже борется с «кампаниями влияния» в рамках Евросоюза и особое внимание уделяет противодействию «российской пропаганде».
Дарья Светозарова
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