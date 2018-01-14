Правительство Швеции решило защищать психику граждан от «кампаний влияния»

Кабинет министров Швеции пообещал гражданам страны психологическую защиту от «кампаний влияния». Шведское правительство подчеркивает, что в мирное время эти меры пробудят в жителях желание защищаться, а во время войны противостоять.

Дарья Светозарова

Психологическая защита будет направлена на быструю и эффективную передачу общественной информации даже в сложных условиях. Для этого будет создано отдельного ведомство, в деятельность которого будет входить выявление, анализ и реагирование на «кампании влияния».Кабмин Швеции объяснил свою позицию тем, что уже 9 сентября граждане пойдут на выборы, а в последние годы участились случаи «влияния» на процесс голосования. Политики подчеркивают, что пока нет повода для паники, но игнорировать эти тенденции тоже не стоит. В связи с этим в работе шведского ЦИК и Кабмина будут приняты усиленные меры безопасности. Кроме того, состоится «душевный разговор» с представителями крупных авторитетных шведских масс-медиа.В правительстве уточнили, что все парламентские фракции уже оповещены о грядущих изменениях. Швеция уже борется с «кампаниями влияния» в рамках Евросоюза и особое внимание уделяет противодействию «российской пропаганде».