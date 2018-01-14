Иранский танкер затонул у берегов Китая

Иранский танкер SANCHI потерпел крушение 6 января. Данную информацию предоставило агентство Синьхуа.





на корабле прошумел мощнейший взрыв в 12:00 по местному времени (07:00 мск), затем обрушился нос судна. Густой дым покрыл весь корабль.6 января в 160 милях (290 километрах) в Восточно-Китайском море случилось столкновение с гонконгским сухогрузом, судно вспыхнуло затем полностью затонуло. Огромное пылающее пятно нефтепродуктов появилось на месте крушения нефтяного танкера, который транспортировал 140 тысяч тонн газового конденсата.На борту корабля спасатели нашли только тела всего лишь трех человек из 32 членов экипажа. Мохаммад Растад, представитель подразделения по расследованию бедствия, шанса на нахождение выживших не дает.