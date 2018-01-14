Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Иранский танкер затонул у берегов Китая

Иранский танкер затонул у берегов Китая

Вчера, 21:00
Иранский танкер SANCHI потерпел крушение 6 января. Данную информацию предоставило агентство Синьхуа.

Иранский танкер затонул у берегов Китая


на корабле прошумел мощнейший взрыв в 12:00 по местному времени (07:00 мск), затем обрушился нос судна. Густой дым покрыл весь корабль.

6 января в 160 милях (290 километрах) в Восточно-Китайском море случилось столкновение с гонконгским сухогрузом, судно вспыхнуло затем полностью затонуло. Огромное пылающее пятно нефтепродуктов появилось на месте крушения нефтяного танкера, который транспортировал 140 тысяч тонн газового конденсата.

На борту корабля спасатели нашли только тела всего лишь трех человек из 32 членов экипажа. Мохаммад Растад, представитель подразделения по расследованию бедствия, шанса на нахождение выживших не дает.

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