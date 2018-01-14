Отель Трампа обозвали "гадюшником"

В ночь с субботы на воскресенье вход в отель Trump International Hotel появилась надпись Shithole. Сделана она была при помощи световой проекцией. Один из вариантов перевода этого слова «вонючая дыра». Также оно вполне сопоставимо с русским «гадюшник».

Дарья Светозарова

Прежде именно такое слово президент США Дональд Трамп употребил в отношении тех стран, из которых в Америку прибывают мигранты. Неизвестные решили продемонстрировать, где именно находятся настоящие «зловонные дыры». Видео выложил в интернет один из пользователей соцсети Twitter. Слово «гадюшник» оказалось не единственным «украшением» элитной гостиницы. Еще одна надпись гласила примерно следующее: президент отвлекает американцев от политики, которая вредит США.Автор ролика и прежде выступал с критикой американского лидера – свои мысли он также доносил до общественности с помощью проекций. Его последнее «художество» появилось сразу высказывания президента во время совещания по вопросам миграции. Дональд Трамп назвал страны третьего мира – Гаити, Сальвадор и несколько других государств Африки – «зловонными дырами».