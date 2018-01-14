Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фотографа, снимавшего принцессу Диану, обвинили в домогательствах

Фотографа, снимавшего принцессу Диану, обвинили в домогательствах

Вчера, 18:40
Фотографа Марио Тестино, известного по совместной работе с принцессой Дианой, обвинили в домогательстве. В приставаниях его обвиняют 13 мужчин.

Фотографа, снимавшего принцессу Диану, обвинили в домогательствах

 

Сегодня выяснилось, что одновременно 13 представителей сильного пола обвинили Тестино в сексуальных домогательствах. Фотограф также прославился тем, что некогда снимал королевскую семью Великобритании, в частности, принцессу Диану.
 
 
По словам жертв сексуального насилия, Тестино, пользуясь последние тридцать собственной популярностью, стремился подчинять себе начинающих парней-моделей. Еще около 15 мужчин обвинили другого мастера фотографий, Брюса Вебера, сотрудничавшего с производителями модной одежды Calvin Klein и Abercrombie Fitch.

На такие новости уже отреагировали некоторые СМИ. Так, Conde Nast, выпускающее ряд глянцевых изданий, к примеру, Vogue и The New Yorker, после получения сведений о домогательствах Тестино, прекратило с ним совместную работу.
Никита Готский
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