Фотографа, снимавшего принцессу Диану, обвинили в домогательствах

Фотографа Марио Тестино, известного по совместной работе с принцессой Дианой, обвинили в домогательстве. В приставаниях его обвиняют 13 мужчин.

По словам жертв сексуального насилия, Тестино, пользуясь последние тридцать собственной популярностью, стремился подчинять себе начинающих парней-моделей. Еще около 15 мужчин обвинили другого мастера фотографий, Брюса Вебера, сотрудничавшего с производителями модной одежды Calvin Klein и Abercrombie Fitch.

Никита Готский

Сегодня выяснилось, что одновременно 13 представителей сильного пола обвинили Тестино в сексуальных домогательствах. Фотограф также прославился тем, что некогда снимал королевскую семью Великобритании, в частности, принцессу Диану.На такие новости уже отреагировали некоторые СМИ. Так, Conde Nast, выпускающее ряд глянцевых изданий, к примеру, Vogue и The New Yorker, после получения сведений о домогательствах Тестино, прекратило с ним совместную работу.