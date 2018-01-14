Жительница Великобритании за 45 минут до родов узнала о беременности

Гражданка Великобритании узнала, что беременна за 45 минут до родов. Перед этим у нее весь день болел живот.

Никита Готский

Жительница Королевства является замужней женщиной, но со своим супругом она пока не планировала детей. Пара занималась переездом в новое жилье, ремонтом, также своими непосредственными трудовыми обязанностями на работе, их ритм жизни можно назвать бешеным. Одним вечером у женщины сильно разболелся живот.Пострадав несколько часов, она приняла решение отправиться в ближайшую больницу. Местные врачи сделали УЗИ и заявили той, что у нее начинаются роды. Уже спустя 45 минут британка стала мамой: женщина родила здорового и крепкого мальчика. Он появился на свет не в роддоме, а обычной клинике, но выбирать британке не приходилось. Все прошло благополучно, профессионалы-акушеры и высококачественное оборудование не пригодилось. Мальчик получил имя Тоби. Теперь женщина думает, как объяснить свое отсутствие на работе начальнику.