Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Иране восстановили работу Telegram

В Иране восстановили работу Telegram

Вчера, 17:49
Мессенджер Telegram восстановил свою работу на территории Ирана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информаторов.

В Иране восстановили работу Telegram

 

Правительство Ирана снимает все ограничения на пользование в республике сервиса Telegram. Власти убрали блокировку на ряд каналов, в данное время все пользователи имеют возможность снова полноценно использовать ресурс в своих целях.

Сотрудники иранского Министерства информационных технологий подтвердили снятие блокировки. По их словам, сведения о пользовании мессенджеров на территории государства соответствует действительности.

Около недели назад иранские власти заявляли о снятии ограничений с Telegram. Представители национальной безопасности Ирана тогда сообщили о принятии данного решения после того, как в населенных пунктах республики завершились массовые антиправительственные акции. Митинги стартовали в конце декабря минувшего года после значительного роста стоимости продуктов питания. По мнению Тегерана, подлинными организаторами пикетов являются власти Израиля, США, Англии и некоторых арабских стран. Помимо Telegram, тогда под блокировку попал и Instargam.
Никита Готский
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