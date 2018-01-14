В Иране восстановили работу Telegram

Мессенджер Telegram восстановил свою работу на территории Ирана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информаторов.

Никита Готский

Правительство Ирана снимает все ограничения на пользование в республике сервиса Telegram. Власти убрали блокировку на ряд каналов, в данное время все пользователи имеют возможность снова полноценно использовать ресурс в своих целях.Сотрудники иранского Министерства информационных технологий подтвердили снятие блокировки. По их словам, сведения о пользовании мессенджеров на территории государства соответствует действительности.Около недели назад иранские власти заявляли о снятии ограничений с Telegram. Представители национальной безопасности Ирана тогда сообщили о принятии данного решения после того, как в населенных пунктах республики завершились массовые антиправительственные акции. Митинги стартовали в конце декабря минувшего года после значительного роста стоимости продуктов питания. По мнению Тегерана, подлинными организаторами пикетов являются власти Израиля, США, Англии и некоторых арабских стран. Помимо Telegram, тогда под блокировку попал и Instargam.