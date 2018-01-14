Макс Холлуэй не даст погибнуть Гавайям от ядерной ракеты

Боец Макс Холлоуэй готов спасти Гавайи от ядерной атаки. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Никита Готский

Сегодня утром Гавайи всколыхнула страшная новость: на регион направляется ядерная ракета. Местному населению рекомендуется немедленно искать себе убежище, чтобы спасти свои жизни. Немного позже оказалось, что данное извещение ложное. Сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, сдавая рабочую смену, перепутал кнопки и направил соответственное оповещение, которое получили на мобильные телефоны как рядовые жители, так и представители местных теле- и радиокомпаний. Позже руководители штата опровергли атаку баллистической ракеты.Чемпион Гавайев в полулегком весе UFC Макс Холлуэй следующим образом прокомментировал возникшую ситуацию. "Гавайи, я вас спасу", пишет он в своем аккаунте в Twitter. К посту он приложил изображение, где в воздухе будто бы одной ногой останавливает летящую на остов ядерную ракету.