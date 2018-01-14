Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Макс Холлуэй не даст погибнуть Гавайям от ядерной ракеты

Макс Холлуэй не даст погибнуть Гавайям от ядерной ракеты

Вчера, 17:06
Боец Макс Холлоуэй готов спасти Гавайи от ядерной атаки. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Макс Холлуэй не даст погибнуть Гавайям от ядерной ракеты

 

Сегодня утром Гавайи всколыхнула страшная новость: на регион направляется ядерная ракета. Местному населению рекомендуется немедленно искать себе убежище, чтобы спасти свои жизни. Немного позже оказалось, что данное извещение ложное. Сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям сегодня утром, сдавая рабочую смену, перепутал кнопки и направил соответственное оповещение, которое получили на мобильные телефоны как рядовые жители, так и представители местных теле- и радиокомпаний. Позже руководители штата опровергли атаку баллистической ракеты.

Чемпион Гавайев в полулегком весе UFC Макс Холлуэй следующим образом прокомментировал возникшую ситуацию. "Гавайи, я вас спасу", пишет он в своем аккаунте в Twitter. К посту он приложил изображение, где в воздухе будто бы одной ногой останавливает летящую на остов ядерную ракету.
Никита Готский
Новости по теме
Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество
Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

На территории США разгорелся скандал по причине ложной тревоги на Гавайях. Регион "едва не ударила" ядерная ракета.

На Гавайях прозвучала ложная тревога о ядерной атаке
На Гавайях прозвучала ложная тревога о ядерной атаке

Глава Гавайев принес извинения за ложную тревогу об атаке баллистических ракет. Об этом сообщают западные СМИ.

Макс Фадеев пообещал скинуть 60 кг
Макс Фадеев пообещал скинуть 60 кг

Макс Фадеев пообещал скинуть 60 кг. Данное заявление продюсер сделал в эфире шоу «Сегодня вечером».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости