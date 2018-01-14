Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

Вчера, 15:59
На территории США разгорелся скандал по причине ложной тревоги на Гавайях. Регион "едва не ударила" ядерная ракета.

Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

 

Сегодня Гавайи чуть не превратились в кладбище. На американский штат могла рухнуть баллистическая ракета и похоронить все живое на островах. Спустя некоторое время выяснилось, что это оказалось ложью. Население региона получило на свои мобильные устройства оповещения о направляющейся на Гавайи ядерной боеголовке, поэтому им необходимо как можно быстрее найти себе хорошее укрытие и спасти свои жизни. В сообщении отмечалось, что это не является учебной тревогой. Ошибка обнаружилась только через сорок минут.

Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

 

Как оказалось в действительности, данное заявление - ошибка Службы чрезвычайных ситуаций. Специалист нажал не на ту клавишу на компьютере, в итоге чего неправдивое сообщение было оправлено жителям Гавайев, а также на телеканалы и радиостанции. Вскоре местный губернатор Дэвид Айдж принес извинения за такой инцидент, отметив также, что в настоящее время эксперты делают все возможное для обновления механизма оповещения, чтобы в будущем такого больше не повторилось. Прокомментировал произошедшее событие журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, ошибочное сообщение о баллистической ракете на Гавайях могло привести к непоправимым последствиям, конкретно - к ядерной войне. Как высказался корреспондент на своей странице в соцсети Instagram, таких ошибок быть не должно в дальнейшем во избежание развязывания новых мировых боевых действий.
 
 

Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

 

К слову о ядерном оружии США. Американцы намереваются ослабить санкции на применение баллистических ракет. Вашингтон сконструирует боеголовку для ракет Trident. По данным местных военнослужащих, ядерная доктрина Пентагона предусматривает собой измененную версию боевого вооружения для подводных лодок с целью сдерживания России от использования тактических ракет в вероятных конфликтах на территории Восточной Европы. О новой доктрине США пока нет больших сведений, предполагается, что материалы обнародуют после обращения президента страны Дональда Трампа к членам Европейского союза в конце первого месяца нынешнего года.

Ядерная атака на Гавайях: Человеческая ошибка, которая могла погубить человечество

 

Не исключается, что подобные события просто канут в небытие. В Китае уже построили подземный бункер, который поможет укрыться более чем миллиону человек в случае ядерной войны. Укрыться там смогут только генералы и армия Поднебесной. Убежище находится в карстовых пещерах на глубине около 2 км. Там очень много воды, которой хватит для жизнеобеспечения миллиона лиц, к тому же, там можно построить даже незначительный населенный пункт.
Никита Готский
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