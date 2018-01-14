Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея

Ситуация на острове Кадовар, где 5 января проснулся вулкан, ухудшилась, что вынудило власти эвакуировать около 1500 человек.

Остров находится в 24 км от главной территории государства. В пятницу, 12 января, после недели извержения пела, вулкан стал выбрасывать красные камни и оксид серы. В воскресенье, 14 января, учёные уже наблюдают лаву в море и столб толстого белого дыма высотой 600 метров над уровнем моря.Все жители эвакуированы на остров Блуп-Блур и получают помощь от Красного креста. Финансовую помощь предложило также и правительство Австралии, внеся 25 тысяч австралийских долларов в фонд. Вулканолог Крис Фёрс заявляет, что ранее задокументированных свидетельств извержения этого вулкана не было, поэтому спрогнозировать события непросто.