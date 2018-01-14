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| | Во Франции продают глобусы с российским Крымом

Во Франции продают глобусы с российским Крымом

Сегодня, 12:17
Во Франции продают глобусы, где Крым изображен, как территория России. Их нашли сотрудники украинского посольства.

Во Франции продают глобусы с российским Крымом

 

В одном из французский маркетов обнаружились глобусы с российским Крымом. Это не является ошибкой, их делали по просьбе значительной издательской компании Eyrolles. Случайным образом глобусы увидели представители украинского посольства на территории Франции.

В Европе и ранее продавали карты с российским полуостровом. К примеру, осенью прошедшего года МИД Украины стало возмущаться заметкой в американских СМИ, где Крым обозначался русской землей. При этом в статье данный регион автор назвал спорной территорией. Подобным образом поступали болгарские, чешские, польские, итальянские издания, юристы США и представители КНДР.
Никита Готский
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