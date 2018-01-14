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| | На Гавайях прозвучала ложная тревога о ядерной атаке

На Гавайях прозвучала ложная тревога о ядерной атаке

Сегодня, 11:50
Глава Гавайев принес извинения за ложную тревогу об атаке баллистических ракет. Об этом сообщают западные СМИ.

 

Ранее населению региона правительство отослало сообщения про вероятные атаки баллистических ракет. В оповещении властей указывалось, дабы люди немедленно принялись разыскивать себе надежное убежище. "Это не учения", подчеркивалось в заявлении.

Паника длилась около часа, пока власти не опубликовали опровержение. Глава Гавайев Дэвид Айдж принес свои извинения за неправдивые сведения, а также пообещал, что больше такого не будет. По его словам, власти проконтролировали процесс проверки техники, которая проводится три раза в сутки ежедневно в течение всего года. Сотрудник, по причине которого появилась тревога, не так понял данные, полученные о руководителей штата.

Данное оповещение отправили на смартфоны населения около 8 утра по местному времени. На такую меру правительство пошло в связи с напряжеными отношениями США и КНДР.
Никита Готский
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