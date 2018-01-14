На Гавайях прозвучала ложная тревога о ядерной атаке

Глава Гавайев принес извинения за ложную тревогу об атаке баллистических ракет. Об этом сообщают западные СМИ.

Никита Готский

Ранее населению региона правительство отослало сообщения про вероятные атаки баллистических ракет. В оповещении властей указывалось, дабы люди немедленно принялись разыскивать себе надежное убежище. "Это не учения", подчеркивалось в заявлении.Паника длилась около часа, пока власти не опубликовали опровержение. Глава Гавайев Дэвид Айдж принес свои извинения за неправдивые сведения, а также пообещал, что больше такого не будет. По его словам, власти проконтролировали процесс проверки техники, которая проводится три раза в сутки ежедневно в течение всего года. Сотрудник, по причине которого появилась тревога, не так понял данные, полученные о руководителей штата.Данное оповещение отправили на смартфоны населения около 8 утра по местному времени. На такую меру правительство пошло в связи с напряжеными отношениями США и КНДР.