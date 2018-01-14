Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Ретушь в Paint: Семья из США получила шокирующую фотосессию

Ретушь в Paint: Семья из США получила шокирующую фотосессию

Сегодня, 09:56
Семья Заринг из штата Миссури, США, заказала фотосессию, за которую заплатила 250 долларов. Результаты дорогостоящих съемок шокировали всю интернет-общественность.

Ретушь в Paint: Семья из США получила шокирующую фотосессию

 

Семья, проживающая в США, выложила в социальную сеть Facebook результат своей последней фотосессии, которая шокировала всех пользователей интернета. Историей заинтересовались местные СМИ. Хотя фотограф, которого наняли Заринги, представился профессионалом в своем деле, его работы стали настолько популярны в социальной сети и набрали больше 300 000 просмотров отнюдь не из-за профессионализма. Фотографии оказались заретушированы в Paint - мастер настолько стремился сделать свои работы безупречными, что и не заметил, как пересек черту - члены семьи на фото изменились до неузнаваемости.

Семья не стала отчаиваться, от своих снимков они получили только позитивные эмоции.
Новости по теме
Рыжая девушка из Воронежа шокировала пользователей откровенной фотосессией
Рыжая девушка из Воронежа шокировала пользователей откровенной фотосессией

В Интернете обсуждают шокирующую фотосессию жительницы Воронежа. Девушка с волосами огненно-рыжего цвета предстала перед камерой абсолютно обнаженной, лежащей

Семенович: Главное в жизни - это семья
Семенович: Главное в жизни - это семья

Отечественная актриса и телеведущая Анна Семенович опубликовала в Instagram новое фото. В описании к нему знаменитость указала, что главное для нее - это семья.

Надежда Толоконникова сделала фотосессию с Терри Ричардсоном
Надежда Толоконникова сделала фотосессию с Терри Ричардсоном

Надежда Толоконникова, которая приобрела скандальную известность благодаря своей деятельности в качестве участницы группы Pussy Riot, выложила на своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости