Ретушь в Paint: Семья из США получила шокирующую фотосессию

Семья Заринг из штата Миссури, США, заказала фотосессию, за которую заплатила 250 долларов. Результаты дорогостоящих съемок шокировали всю интернет-общественность.

Семья, проживающая в США, выложила в социальную сеть Facebook результат своей последней фотосессии, которая шокировала всех пользователей интернета. Историей заинтересовались местные СМИ. Хотя фотограф, которого наняли Заринги, представился профессионалом в своем деле, его работы стали настолько популярны в социальной сети и набрали больше 300 000 просмотров отнюдь не из-за профессионализма. Фотографии оказались заретушированы в Paint - мастер настолько стремился сделать свои работы безупречными, что и не заметил, как пересек черту - члены семьи на фото изменились до неузнаваемости.