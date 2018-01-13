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| | В США атлет за 2 дня умер от гриппа

В США атлет за 2 дня умер от гриппа

Вчера, 22:42
Американский тяжелоатлет умер за два дня от гриппа после начала болезни. Первоначально парень жаловался только на кашель.

В США атлет за 2 дня умер от гриппа

 

Родственники 21-летнего спортсмена потрясены: парень скончался через несколько дне после того, как узнал, что страдает гриппом. Убитые горем люди предупреждают остальных об опасном недуге, который сразил усопшего за короткий промежуток времени.

Незадолго до кончины парень проявлял большую активность часто ходил в тренажерный зал. Далее он намеревался закончить учебные курсы, дабы самому стать тренером. В один момент он вернулся домой с кашлем, в течение двух суток его состояние становилось только хуже. Атлет лег в кровать и в таком виде провел весь день, он все время жаловался на кашель и боли в груди. Его отвезли в больницу, но медики ничего не смогли поделать, парень умер. Теперь его родители призывают всех с большой внимательностью относиться к своему здоровью, ведь первоначально молодому спортсмену казалось бы ничего не угрожало.
Никита Готский
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