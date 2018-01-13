В Гетеборге полиция задержала местных националистов

Полиция шведского Гетеборга за несогласованный митинг задержала 15 националистов. Об этом сообщают западные СМИ.

Никита Готский

Правоохранители Гетеборга задержали более десятка представителей скандинавской националистической организации "Северное движение сопротивления". Задержанных отвезли в полицейский участок. Их проступок объясняется тем, что люди нарушили общественный порядок. Националисты вышли на митинг в листовками и баннерами. Свои лозунги они развесили на международной дороге возле выезда из Гетеборга.Одновременно с этим состоялся пикет противников членов "Северного движения сопротивления". Двух участников этого марша пришлось задержать, еще один пострадал во время драки с оппонентами. Инцидент расследуется местными правохранинителями. Ранее модель из Германии стала получать письма с угрозами неонацистов, обещавших убит ее парня-корейца. Девушка возмущена этим, утверждая, что окружающие не понимают ее. По ее мнению, они не знают, что такое любовь".