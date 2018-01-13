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| | В Гетеборге полиция задержала местных националистов

В Гетеборге полиция задержала местных националистов

Вчера, 21:06
Полиция шведского Гетеборга за несогласованный митинг задержала 15 националистов. Об этом сообщают западные СМИ.

В Гетеборге полиция задержала местных националистов

 

Правоохранители Гетеборга задержали более десятка представителей скандинавской националистической организации "Северное движение сопротивления". Задержанных отвезли в полицейский участок. Их проступок объясняется тем, что люди нарушили общественный порядок. Националисты вышли на митинг в листовками и баннерами. Свои лозунги они развесили на международной дороге возле выезда из Гетеборга.

Одновременно с этим состоялся пикет противников членов "Северного движения сопротивления". Двух участников этого марша пришлось задержать, еще один пострадал во время драки с оппонентами. Инцидент расследуется местными правохранинителями. Ранее модель из Германии стала получать письма с угрозами неонацистов, обещавших убит ее парня-корейца. Девушка возмущена этим, утверждая, что окружающие не понимают ее. По ее мнению, они не знают, что такое любовь".
Никита Готский
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