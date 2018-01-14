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| | Из универмага Лондона уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду

Из универмага Лондона уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду

Сегодня, 06:20
Из лондонского универмага уберут монумент принцессе Диане и Доди аль-Файеду. Его отправят родственникам погибшего возлюбленного принцессы.

Из универмага Лондона уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду

 

Универмаг Harrods в Лондоне, где находится памятник погибшим в ДТП влюбленным, уберет обелиск, открытый в 2005 году. Его возвратят законному владельцу, египетскому предпринимателю Мохаммеду аль-Файеду, сын которого скончался в автокатастрофе с принцессой Дианой в 1997 году. Скульптура являет собой пару возлюбленных, держащихся в танце руками и смотрящих друг другу в глаза. Аль-Файед считает, что смерть сына не является случайным случаем, тогда как следователи исключили вариант с преднамеренным убийством.

Руководители универмага объясняют свое желание убрать памятник тем, что родные погибшей принцессы заявили, что собираются установить возле Кенсингтонского дворца новый обелиск в честь матери. В связи с этим шефы магазина считают нужным вернуть памятнику Аль-Файду и позвать общественность отдавать дань уважения принцессе Диане возле дворца.
Никита Готский
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