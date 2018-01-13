Модель из Сальвадора загорелась на сцене

Девушка, выходя на сцену, создала движение воздуха, в результате чего у факелоносцев, стоящих на сцене, эти самые факелы и вспыхнули. От языка пламени моментально загорелось перо, а следом запылала уже вся корона. На помощь красавице бросились охранники, которые стали поливать ее водой.
Снятое видео, завершилась на том моменте, когда работники сцены окружили конкурсантку, чтобы окончательно сбить пламя с ее волос. Остается надеяться, что ни имидж, ни здоровье красавицы не пострадали в результате инцидента.