Модель из Сальвадора загорелась на сцене

На конкурсе красоты в Сальвадоре в прямом смысле было очень горячо. Выход одной из участниц едва не стоил ей жизни, а все из-за диадемы из перьев на ее голове.

Дарья Светозарова

Девушка, выходя на сцену, создала движение воздуха, в результате чего у факелоносцев, стоящих на сцене, эти самые факелы и вспыхнули. От языка пламени моментально загорелось перо, а следом запылала уже вся корона. На помощь красавице бросились охранники, которые стали поливать ее водой.Снятое видео, завершилась на том моменте, когда работники сцены окружили конкурсантку, чтобы окончательно сбить пламя с ее волос. Остается надеяться, что ни имидж, ни здоровье красавицы не пострадали в результате инцидента.