Астролог из Германии предсказал Третью Мировую в 2018 году

Немецкий ясновидящий предсказал невиданные потрясения в новом году. Даже свою смерть Алоис Ирлмайер смог точно предугадать.

Никита Готский

Астролог из Баварии Алоис Ирлмайер безошибочно угадывал многие события, которые произошли в минувшем веке. По его предсказаниям, в 2018 году начнется Третья мировая война, боевые действия будут проходить на территории Западной Европы. В ходе войны люди применят прежде невиданные химические и бактериологические боеголовки. Спустя небольшой промежуток времени Третья мировая выльется в гражданские революции, которые охватят несколько европейских стран, включая Германию, Францию и Италию.Прежде стало известно, что иной немецкий ясновидящий Матфей Ланг, также известный как колдун Мюльхиаэль, заявлял о Третьей Мировой войне в 2017-2022 годах.