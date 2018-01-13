Родителей возмутил детский мультфильм для зоофилов

Один из встревоженных родителей опубликовал в сети микроблогов Twitter скриншот из мультфильма для маленьких детей, в котором главный персонаж совершал весьма подозрительные действия с овечкой, напоминающие занятия любовью. Видео с намеками на зоофилов взбудоражило сеть.

Пользователи всемирной Сети были возмущены неподобающим действиям, которые исполнял герой детского мультипликационного фильма под названием «Нодди». По словам обеспокоенного отца, он вместе со своим сыном за завтраком смотрел данный мультфильм по телевизору и заметил довольно необычные действия, которые мальчик на экране проделывал с овечкой. Со стороны данные действия были весьма схожи с половым актом, что привело обеспокоенного родителя в ступор.

Александр Вест

Мужчина обратился к создателям мультипликационного фильма с просьбой объяснить, что именно герой мультика собирался сделать с овечкой, так как подобное зрелище весьма сомнительно подходит для утреннего просмотра его двухлетнему сыну.