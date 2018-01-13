В посольстве Эквадора заявили, что Ассанж не моется и воняет

Представители посольства Эквадора, расположенного в Лондоне, оставили многочисленные жалобы на отсутствие гигиены у Джулиана Ассанжа. По мнению представителей Кито, основатель WikiLeaks "не моется и воняет, как свинья".

Александр Вест

Такие обвинения прозвучали в адрес популярного интернет-журналиста, основателя всемирно известного информационного портала WikiLeaks, на котором публикуются самые «горячие» новостные утечки из разнообразных источников. Представители посольства заметили, что неприятный запах, исходящий от Ассанжа, стал причиной того, что его захотели выселить из здания посольства.Напомним, Джулиан Ассанж проживает в здании дипломатического представительства Эквадора уже в течение пяти лет. Его личный помощник по имени Даниэль Берг рассказал о том, что при употреблении пищи Ассанж не пользуется приборами, руководствуясь лишь собственными руками, чтобы брать пищу, после чего он вытирает остатки еды о свои брюки, которые становятся весьма жирными.