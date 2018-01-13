Минобороны РФ показало видео уничтожения террористов в Сирии

Представители российского Министерства обороны загрузили в Сеть два видеоролика, на которых показаны оперативные действия военных, направленные на уничтожение группы членов террористической организации в Сирии.

На первом видео можно заметить, как точно поражает цель снаряд, взрывая нужное здание, в котором хранились вражеские беспилотники и боеприпасы. На втором ролике видно, как группа представителей террористической организации занимают места в компактном многоместном автомобиле, после чего снаряд «Краснополя» поражает выбранную цель, ликвидируя всю группу террористов одним ударом.

Александр Вест

На просторах популярного видеохостинга YouTube были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлён момент уничтожения двух групп противника в сирийском городе Идлиб, расположенном в северо-западной части страны. Огонь по цели российские военные открыли с помощью управляемого артиллерийского снаряда под названием «Краснополь».