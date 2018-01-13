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| | Минобороны РФ показало видео уничтожения террористов в Сирии

Минобороны РФ показало видео уничтожения террористов в Сирии

Сегодня, 08:24
Представители российского Министерства обороны загрузили в Сеть два видеоролика, на которых показаны оперативные действия военных, направленные на уничтожение группы членов террористической организации в Сирии.

Минобороны РФ показало видео уничтожения террористов в Сирии

 

На просторах популярного видеохостинга YouTube были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлён момент уничтожения двух групп противника в сирийском городе Идлиб, расположенном в северо-западной части страны. Огонь по цели российские военные открыли с помощью управляемого артиллерийского снаряда под названием «Краснополь».

 
 На первом видео можно заметить, как точно поражает цель снаряд, взрывая нужное здание, в котором хранились вражеские беспилотники и боеприпасы. На втором ролике видно, как группа представителей террористической организации занимают места в компактном многоместном автомобиле, после чего снаряд «Краснополя» поражает выбранную цель, ликвидируя всю группу террористов одним ударом.

Александр Вест
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