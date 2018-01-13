Минобороны РФ показало видео уничтожения террористов в Сирии

На просторах популярного видеохостинга YouTube были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлён момент уничтожения двух групп противника в сирийском городе Идлиб, расположенном в северо-западной части страны. Огонь по цели российские военные открыли с помощью управляемого артиллерийского снаряда под названием «Краснополь».
Минобороны РФ показало видео уничтожения террористов в СирииСегодня, 08:24
На популярном видеохостинге YouTube появилась видеозапись процесса уничтожения танка, принадлежащего террористической группировке ИГИЛ* (запрещена на
Минобороны РФ показало запись воздушного удара, который сделали бомбардировщики России Ту-22М3, по объектам террористической организации ИГ* («Исламское
Министерство обороны РФ показало видео запуска «Калибров» с подводной лодки «Великий Новгород». Оружие применили для уничтожения баз боевиков террористической