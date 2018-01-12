Мышонок оказался "громче" симфонического оркестра в США

Мышонок оказался главной звездой культурного мероприятия, в котором участвовал государственный симфонический оркестр под началом дирижерам Ютаки Садо. Грызун вызвал неразбериху в концертном зале в Вашингтоне во время антракта. Сотрудники помещения призвали зрителей оставаться на своих местах сохранять спокойствие, когда стартовал второй раунд концерта. Люди, возле которых пробегал мышонок, передвигали свои вещи, но сохраняли спокойствие и тишину. Мышонок оказался главной звездой культурного мероприятия, в котором участвовал государственный симфонический оркестр под началом дирижерам Ютаки Садо. Грызун вызвал неразбериху в концертном зале в Вашингтоне во время антракта. Сотрудники помещения призвали зрителей оставаться на своих местах сохранять спокойствие, когда стартовал второй раунд концерта. Люди, возле которых пробегал мышонок, передвигали свои вещи, но сохраняли спокойствие и тишину.

Никита Готский

В США мышонок смог затмить Национальный симфонический оркестр. Об этом сообщают местные издания.В последнее время подобные случаи участились в зале, где проходят концерты. Помещение довольно старое, там постоянно ведут работы против вредителей.