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| | Мышонок оказался "громче" симфонического оркестра в США

Мышонок оказался "громче" симфонического оркестра в США

Вчера, 23:11
В США мышонок смог затмить Национальный симфонический оркестр. Об этом сообщают местные издания.
 

Мышонок оказался "громче" симфонического оркестра в США

 

Мышонок оказался главной звездой культурного мероприятия, в котором участвовал государственный симфонический оркестр под началом дирижерам Ютаки Садо. Грызун вызвал неразбериху в концертном зале в Вашингтоне во время антракта. Сотрудники помещения призвали зрителей оставаться на своих местах сохранять спокойствие, когда стартовал второй раунд концерта. Люди, возле которых пробегал мышонок, передвигали свои вещи, но сохраняли спокойствие и тишину.

В последнее время подобные случаи участились в зале, где проходят концерты. Помещение довольно старое, там постоянно ведут работы против вредителей.
Никита Готский
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