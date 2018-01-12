В порту Барселоны паром столкнулся с круизным судном

В порту Барселоны произошло столкновение парома с круизным лайнером. Водное ДТП случилось в 14:00 по местному времени.

Дарья Светозарова

Отмечается, что причиной происшествия не могли стать погодные условия, которые на тот момент были благоприятными. Столкновение произошло в тот момент, когда паром приближался к берегу. По информации испанских масс-медиа, в результате аварии никто из людей не пострадал.В чем именно причина «тесного контакта» двух плавсредств, специалисты пока сказать не могут. Рабочими версиями на данный момент являются человеческий фактор и сбой в работе кораблей. Какие убытки понесли судовладельцы из-за аварии, пока также не известно. Сумма уточняется.