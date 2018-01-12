Realbotix объявила о поступлении в продажу робота-трансгендера в 2018 году

По словам руководителя Realbotix, их новая разработка также получит искусственный интеллект, который наделит ее способность разговаривать, запоминать и главное ублажать своего «хозяина». Особый материал делает роботов невероятно похожими на людей, при этом особый состав, использованный при создании кожи секс-ботов, делет ее теплой как у человека.
Новинка должна выступить в качестве компаньона для людей, которые изменили или планируют изменить пол. Однако в виду того, что проектировка абсолютно нового робота потребует больших затрат, производители решили пойти на компромисс, добавив комплект в Гармони, секс-роботу для мужчин отсоединяемый бионический пенис.