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| | Realbotix объявила о поступлении в продажу робота-трансгендера в 2018 году

Realbotix объявила о поступлении в продажу робота-трансгендера в 2018 году

Сегодня, 13:35
Таким образом, всемирно известная организация по производству секс-роботов, намерена удовлетворить растущий спрос на продукцию, которая предназначена для трансгендеров. Этой информацией поделился Мэт Макмаллен, занимающий пост главы компании.

Realbotix объявила о поступлении в продажу робота-трансгендера в 2018 году

 

По словам руководителя Realbotix, их новая разработка также получит искусственный интеллект, который наделит ее способность разговаривать, запоминать и главное ублажать своего «хозяина». Особый материал делает роботов невероятно похожими на людей, при этом особый состав, использованный при создании кожи секс-ботов, делет ее теплой как у человека.

Новинка должна выступить в качестве компаньона для людей, которые изменили или планируют изменить пол. Однако в виду того, что проектировка абсолютно нового робота потребует больших затрат, производители решили пойти на компромисс, добавив комплект в Гармони, секс-роботу для мужчин отсоединяемый бионический пенис.
Пойда Анна
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