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| | ФБР: В Apple работают "придурки"

ФБР: В Apple работают "придурки"

Сегодня, 12:49
ФБР называет работников Apple "придурками" по причине шифрования смартфонов, осложняющих спецслужбам взлом мобильных устройств. Об этом сообщают западные СМИ.

ФБР: В Apple работают "придурки"

 

В американском ведомстве отмечают, что из-за шифрования смартфонов представителям ФБР отныне приходится расходовать на взлом гаджетов Apple почти два месяца, тогда как прежде данная процедура занимал пару дней. По причине увеличения времени на попытку ввода пароля в ФБР могут вводить один пароль раз в 20 секунд. До этого им требовалось около 60 секунд на перебор более четырех десятков паролей.

Пресса сообщает, что в дополнении к требованиям на Apple в ФБР высказали слова одобрения определенной фирме из Израиля, которая, по данным сотрудников службы, единственная противодействует "яблочному" гиганту и предоставляет им способы для взлома смартфонов Apple.
Никита Готский
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