Элитная проститутка из Австралии рассказала, чего желают мужчины

Элитная проститутка из Австралии, которая занималась эскорт-услугами, поделилась с корреспондентами секретами трудностей своей работы. Также девушка рассказала, чего на самом деле желают мужчины.

Аманда Гофф объяснила, что занялась своей профессией из-за скуки. После расставания со своим супругом она не захотела, чтобы ее постигла участь всех матерей-одиночек, поэтому решила заняться сексом за деньги. Буквально через два дня девушка уже занималась эскорт-услугами, прилично зарабатывая. После знакомства с нынешним бой-френдом Аманда оставила свою работу и открыла собственную фирму с интимными услугами. Также она ведет тренинги для женщин, не знающих, как повысить свою самооценку и выглядеть самой привлекательной в глазах мужчин.Аманда Гофф призналась, что не все мужчины во время вызова нуждаются в сексе. Многие за общение и выслушивание их проблем, с учетом того, что их секрет останется в тайне, готовы платить огромные деньги.