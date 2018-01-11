IKEA предлагает пройти тест на беременность для получения скидки

В одном из популярных женских журналов читательницы наткнулись на очень необычную рекламу IKEA. Рекламный бланк имел поле, для прохождения теста на беременность и благодаря ему можно было получить скидку.

Валерия Голицына

Такая креативная реклама позволяла женщинам, чей тест оказался бы положительным, получить хорошую скидку на детские товары в сети магазинов IKEA. Читательнице стоило только нанести на специальное поле мочу пипеткой и подождать результата. Вместе с положительным результатом, на обратной стороне бланка высвечивалась сама скидка. Скидки были в диапазоне от 35% до 70% и распространялись только на детскую мебель и товары.Помимо этого медицинские эксперты, которые занимались разработкой такой рекламы вместе с пиар агентствами считают, что наработки полученные в ходе разработки рекламы помогут улучшить и медицинскую диагностику.