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| | IKEA предлагает пройти тест на беременность для получения скидки

IKEA предлагает пройти тест на беременность для получения скидки

Сегодня, 14:18
В одном из популярных женских журналов читательницы наткнулись на очень необычную рекламу IKEA. Рекламный бланк имел поле, для прохождения теста на беременность и благодаря ему можно было получить скидку.

IKEA предлагает пройти тест на беременность для получения скидки

 

Такая креативная реклама позволяла женщинам, чей тест оказался бы положительным, получить хорошую скидку на детские товары в сети магазинов IKEA. Читательнице стоило только нанести на специальное поле мочу пипеткой и подождать результата. Вместе с положительным результатом, на обратной стороне бланка высвечивалась сама скидка. Скидки были в диапазоне от 35% до 70% и распространялись только на детскую мебель и товары.

Помимо этого медицинские эксперты, которые занимались разработкой такой рекламы вместе с пиар агентствами считают, что наработки полученные в ходе разработки рекламы помогут улучшить и медицинскую диагностику.
Валерия Голицына
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