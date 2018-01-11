Беременная женщина откусила гениталии подвозившему ее насильнику

Жительнице Южной Африке, путешествующей автостопом вместе с пятилетним сыном, удалось отбиться от насильника весьма оригинальным способом. Инцидент произошел в Южноафриканской провинции Мпумаланга.

Дарья Светозарова

Молодая мать, к тому же беременная, вместе с сыном ловила попутную машину. В итоге они согласились сесть в авто к дум незнакомцам. Однако, вместо того, чтобы подвести женщину и мальчика туда, куда им было нужно, водитель и его товарищ завезли пассажиров в безлюдное место, угрожая им при этом пистолетом. Один из злоумышленников хотел совершить в отношении дамы насильственные действия сексуального характера, однако пассажирка решила любой ценой отстоять свою честь. В борьбе с насильником молодая мать пошла на крайние меры и сумела выгрызть у нападавшего его мужское достоинство под «самый корешок». Несмотря на то, что гениталии до конца от тела не отделились, детородный орган сильно пострадал. Отмечается, что при такой травме мужчине требуется помощь медиков.Местные полицейские проверяют все ближайшие медучреждения, куда мог обратиться неудавшийся насильник. Сообщается, что в стране каждый день только по официальным данным регистрируют более сотни изнасилований. Фактически посягательств на половую неприкосновенность может быть в разы больше.