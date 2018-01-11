Курды захватили в Сирии террориста ИГ из России

Курдам удалось взять в плен террориста ИГ* (запрещена в России), назвавшегося выходцем из России. Гражданина задержали вместе с супругой и двумя детьми. Семья покинула РФ и уехала в Турцию.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Домбровский Сергей

Мужчина активно действовал в группировке из Каспийска. Покинуть территорию России его заставило то, что его подельников захватили сотрудники спецслужб. Гражданин выполнял функции доктора в запрещенной организации. Он сотрудничал с членами группировки около трех лет. Задержанный воевал в различных населенных пунктах Сирии.У мужчины спросили, почему он переехал в Турцию, а не в Европу. По его словам, в этом государстве на порядок проще пересечь границу. Можно договориться и тебе подделают необходимые документы. Подробности своей миграции гражданин сообщать не стал, так как сам не знает, каким образом осуществляется этот процесс. Он просто заплатил деньги и ему помогли пересечь границу. Ранее этого человека внесли в России в базу террористов.