Возле озера Онтарио молодая пара сфотографировала сбитый НЛО в снегу

Молодые люди в Канаде запечатлели на камеру пролетающий над озером Онтарио НЛО. Объект упал на снег. По словам очевидцев, у них создалось такое впечатление, что его сбили противники.

Домбровский Сергей

Молодые люди запечатлели на камеру аппарат. Они пытались подойти к НЛО, но он внезапно поднялся в небо и улетел в неизвестном направлении. Свидетели опубликовали снимки в Сети. Далеко не все пользователи поверили словам автора фото. По мнению некоторых юзеров, их пытаются обмануть, а снимки и видео сделаны путем монтажа. Нашлись те, кто поверил в существование инопланетян, посетивших Канаду.Исследователи космоса пока не комментировали данную публикацию. Уфологи неоднократно заявляли о том, что пришельцы неоднократно прилетали на Землю и продолжают это делать. Существует версия, по которой правительство США вышло на контакт с представителями иных планет, но не желает обнародовать эту информацию. Ученые называют данные предположения ложными, так как этому нет никаких доказательств.