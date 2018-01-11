Из-за прорванной трубы в парламенте Англии не не работают 200 туалетов

В главном правительственном здании Великобритании произошел прорыв канализационной трубы, из-за которого сейчас там не работают около 200 туалетов.

В парламенте Великобритании произошел неординарный случай. Канализационная труба здания неожиданно лопнула. После этого во всем парламенте стоит сильный неприятный запах, и около 200 туалетов вышли из строя.Проблема уже давно назревала. На протяжении нескольких последних лет депутаты говорили, что нужно провести капитальный ремонт парламента, но в министерствах не находили денег для реконструкции. Предыдущий премьер-министр посчитал нецелесообразным тратить огромную сумму денег на ремонт здания.Сейчас проблема стоит намного острее. Премьер-министр Тереза Мэй будет вынуждена что-то предпринять, ведь уже сейчас сложно проводить заседания. Для реконструкции может понадобиться до 6 миллиардов фунтов.Пока что в парламенты продолжаются вестись работы. Главным образом проблема коснулась верхних этажей здания. При этом парламентарии не горят желанием присутствовать на заседаниях без возможности посетить туалет.