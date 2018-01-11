Американца задержали за попытку половой связи с соседской лошадью

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Правда из уст уфологов.
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Обнаружены птицы полностью поглощающие свет.
В Лас-Вегасе утром 18 июня во время предвыборного митинга был арестован 19-летний американец. Дело в том, что молодой человек пытался совершить покушение на
30-летний житель Нижегородской области пытался изнасиловать 70-летнюю женщину. О случившемся сообщает пресс-служба прокуратуры Сормовского района.одил мимо.
На автотрассе Усть-Орда – Оса 27-летний китайский рабочий совершил столкновение с лошадью, в результате чего госпитализирован в реанимацию.