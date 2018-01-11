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| | Американца задержали за попытку половой связи с соседской лошадью

Американца задержали за попытку половой связи с соседской лошадью

Сегодня, 12:00
Уже долгое время жительница небольшого городка в штате Алабама подозревала, что кто-то чужой ходит в ее конюшню, однако, когда она застукала «того самого», то весьма удивилась, ведь им оказался ее 18-летний сосед. Американец как раз пристраивался к лошади сзади.
 

 

Несмотря на то, что зоофила Дэниэля Бэннета застали на горячем, он еще долгое время пытался отпираться, отмечая, что он не руководствовался какими-либо сексуальными мотивами, ведь он просто любит лошадей, поэтому и захаживал периодически в соседскую конюшню. Однако, под тяжестью улик парню все-таки пришлось сознаться в том, что он действительно неоднократно вступал в интимную связь с лошадью.
 
18-летний парень также рассказал на допросе о том, что знает, что лошадка Полли, которую и пытался оприходовать извращенец, на два года старше его. Бэннет был арестован и доставлен в участок. Там ему предъявили обвинения в проникновении на чужую территорию, помимо этого его обвинили в скотоложстве. Соседи искренне рассчитывают, что ему будет предоставлена квалифицированная помощь психиатра.

Николай Офицеров
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