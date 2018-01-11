Сеть рассмешила неумело играющая в боулинг бразильянка

Игра бразильянки в боулинг стала поводом для массы шуток со стороны пользователей. На одном из YouTube-каналов появилось видео, на котором показан весьма неуспешный день для игры в боулинг. В ролике показана бразильянка, которая, то ли в виду своей неопытности, то ли недюжинной силы, должна была выбить страйк, но закончилось все разбитым дисплеем над дорожкой для боулинга.

В начале ролика, женщина деловито подходит к шарам для игры и начинает их трогать. В кадре появляется мужчина, который подсказывает ей, какой именно выбрать. После бразильянка начинает целится в кегли. Голос за кадром указывает ей «целиться прямо» и женщина вроде как все слышит, но делает абсолютно другое. Неистово замахнувшись, она бросает шаром прямо в телевизор, который находился в этот момент на внушительной высоте.

В результате она разбивает экран и лишь хватается от шока за лица, после чего видео прерывается. Пользователи YouTube маневр женщины оценили по достоинству и заявили о том, что у нее большое будущее в профессиональных видах спорта, где нужно что-либо метать, к примеру, ядро или копье.





Боулингом юзеры ей советуют не увлекаться. Также некоторые отметили, что надеются на то, что женщина не водит машину, ведь она натворит немало бед.

Николай Офицеров