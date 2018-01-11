Упитанный мальчик из Сирии растрогал соцсети

Администрация фитнес-клуба, располагающегося в турецкой провинции Адыяман, в качестве подарка выдала упитанному мальчику-беженцу из Сирии пожизненный абонемент. Моххамеду Халеду, именно так зовут ребенка, удалось растрогать социальные сети.

Фотография 12-летнего мальчика, который страдает лишним весом, начала приобретать в социальных сетях вирусную популярность. Халед на снимке стоит на улице и с интересом разглядывает окна спортзала. За его спиной при этом, виднеется подставка для обуви. Только позже в социальных сетях смогли установить, что мальчик, в свободное время, подрабатывает чистильщиком обуви. Фотография растрогала социальные сети, потому пользователи начали незамедлительно писать слова ободрения ребенку.

В результате на снимок внимание обратил также и владелец клуба. Как только он узнал, где живет мальчик, он тут же приехал к нему в гости и подарил пожизненный абонемент на занятия в спортивном клубе.

«Владелец спортзала нашел меня и помог! Я всегда мечтал сбросить вес, сейчас я верю в том, что у меня однозначно получится и я смогу добиться всего, чего хочу», - заявил Моххамед, с которым позже пообщалась пресса.

Николай Офицеров