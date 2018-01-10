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| | Украина откроет первую солнечную станцию в Чернобыле

Украина откроет первую солнечную станцию в Чернобыле

Вчера, 22:56
Украина в течение ближайшего месяца отроет первую солнечную станцию на территории Чернобыльской АЭС. Ее расположат на расстоянии 100 метров от саркофага, скрывающего под собой радиационные отходы.

Украина откроет первую солнечную станцию в Чернобыле

 

Информацию об этом распространяют украинские СМИ. На реализацию проекта выделили более одного миллиона евро. Воплощением задумки в жизнь занимаются специалисты компании Solar Chernobyl, которая является совместным немецко-украинским предприятием. На площади 1,6 гектара разместят почти четыре тысячи солнечных панелей. По мнению экономистов, станция окупит все расходы на строительство через семь лет после начала эксплуатации. По окончании указанного периода владельцы компании станут получать прибыль.

Летом прошлого года представители киевской власти начали отдавать земли на территории Чернобыльской АЭС во временное пользование за финансовое вознаграждение сроком на 49 лет. Арендовать участки могли только те люди, которые обещали построить там солнечные станции. Данное инженерное сооружение должно обеспечить энергией небольшой поселок на две тысячи домохозяйств.
Домбровский Сергей
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