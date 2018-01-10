Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | 2018 год в Турции назвали годом Трои

2018 год в Турции назвали годом Трои

Вчера, 20:59
В Турции наступил год Трои, такое заявление сделали политики в Анкаре. В ряде населенных пунктов страны состоятся развлекательные мероприятия. Отметят праздник жители Чанакалле и в исторической Трое пройдут концерты.

2018 год в Турции назвали годом Трои

 

По словам руководителей государства, в Турции нет нефти, но страна богата культурой. В державе переплелись различные цивилизации прошлого. Представители администрации современных городов делают на этом акцент. Издавна люди интересуются историческими памятниками. На этом можно неплохо заработать. В Турции в год Трои планируют активно развивать туристическую отрасль. В государстве хватает памятных мест, поэтому существуют лишь организационные вопросы, решив которые казна страны пополнится деньгами.

В 2018 году в Турции планируют проводить развлекательные мероприятия, концерты, экскурсии в исторические зоны. Университеты займутся исследованием интересных памятников культуры. Режиссеры снимут короткометражные киноленты, рассказывающие о развитии событий на этой территории в прежние времена.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Эрдоган: Гибели Турции ожидает очень много врагов
Эрдоган: Гибели Турции ожидает очень много врагов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что у страны имеется много врагов, которые ожидают ее гибли. Заявление прозвучало накануне, 15 июля, на

В Турции планируют построить 175 новых тюрем в следующем году
В Турции планируют построить 175 новых тюрем в следующем году

Министерство юстиции Турции намеренно построить 175 новых тюрем в 2017 году. Об этом рассказали турецкие информационные агентства.

В Евросоюзе намерены ускорить процедуру вступления Турции в свои ряды
В Евросоюзе намерены ускорить процедуру вступления Турции в свои ряды

Еврокомисар Йоханнес Хан, находясь в Анкаре, сделал заявление о том, что в целом в Евросоюзе готовы ускорить процесс вступления Турции в ЕС, но для этого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости