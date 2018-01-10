2018 год в Турции назвали годом Трои

В Турции наступил год Трои, такое заявление сделали политики в Анкаре. В ряде населенных пунктов страны состоятся развлекательные мероприятия. Отметят праздник жители Чанакалле и в исторической Трое пройдут концерты.

Домбровский Сергей

По словам руководителей государства, в Турции нет нефти, но страна богата культурой. В державе переплелись различные цивилизации прошлого. Представители администрации современных городов делают на этом акцент. Издавна люди интересуются историческими памятниками. На этом можно неплохо заработать. В Турции в год Трои планируют активно развивать туристическую отрасль. В государстве хватает памятных мест, поэтому существуют лишь организационные вопросы, решив которые казна страны пополнится деньгами.В 2018 году в Турции планируют проводить развлекательные мероприятия, концерты, экскурсии в исторические зоны. Университеты займутся исследованием интересных памятников культуры. Режиссеры снимут короткометражные киноленты, рассказывающие о развитии событий на этой территории в прежние времена.